В уральском поселке в пожаре погиб один из годовалых братьев-близняшек

В поселке Туринская Слобода в пожаре погиб годовалый малыш. Отец успел вынести из огня его брата-близнеца и трехлетнюю сестру. Вернуться за третьим ребенком уже не смог.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Пожар начался в частном доме на улице Свободы, где жила семья с тремя детьми: мальчиками-близняшками 2021 года рождения и трехлетней девочкой. Оказалось, что накануне родители затопили две печи: в большой комнате и на кухне. Ночью мать проснулась от запаха гари, увидела, что на кухне полыхают шторы и гарнитур. Женщина побежала на улицу, чтобы вызвать пожарных и позвать на помощь соседей. В это время отец вынес на улицу двоих детей – одного из годовалых мальчиков и девочку. Но огонь распространялся слишком быстро, и вернуться в дом за вторым близнецом отец не смог.

Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в пожаре. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при эксплуатации печного отопления или короткое замыкание проводки. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожаро-технической экспертизы.

«Родители детей официально не трудоустроены. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»