В Екатеринбурге построят новый мост, чтобы возить больше товаров из Китая

В Екатеринбурге появится новый мост над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский. Это позволит исключить одноуровневое пересечение железнодорожного и автомобильного потоков, сообщили в пресс-службе мэрии. Мост пройдет от улицы Реактивной до дороги Екатеринбург – Кольцово.

«Эта территория – крайне важный логистический узел для всей России, особенно в складывающейся ситуации. Это один из основных перевалочных пунктов железнодорожного транзита товаров и ресурсов из Китая в европейскую часть страны. Развитость данного объекта даст несомненные преимущества нашему городу», – заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Сейчас для движения автотранспорта от улицы Реактивной до улицы Бахчиванджи организовано два железнодорожных переезда. Строительство моста обеспечит жителей города удобным выездом с улицы Бахчиванджи, дополнительными автобусными остановками и маршрутами, а также исключит движение транспорта по территории жилой застройки.

По планам Главархитектуры города, путепровод должен укрепить логистически-экономическую связь европейской и азиатской частей России, в том числе за счет расширения транспортного коридора МТК-2 «Берлин – Москва – Пекин». Это позволит повысить скорость перевозки грузов по железной дороге и уменьшить затрачиваемое на их обработку время, а также создать резерв пропускной способности логистического узла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»