После закрытия Instagram число подписчиков Евгения Куйвашева сократилось в 185 раз

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потерял 252 тысячи подписчиков после закрытия Instagram в России. Миграция политика в другие социальные сети пока дается тяжело – количество интернет-пользователей, которые регулярно читали посты губернатора, сократилось примерно в 185 раз.

Вместо Instagram были созданы обезличенные страницы-клоны «Куйвашев-Live». В соцсети «ВКонтакте» на свердловского губернатора сейчас подписано 852 человека (на момент публикации новости). За последние три дня там появилось только несколько комментариев – в основном, люди недовольны ростом цен на продукты.

На telegram-канал губернатора подписались 484 человека, комментарии там закрыты. В «Одноклассниках» у Куйвашева пока всего 35 подписчиков. Единственный пост, который набрал два комментария, – поздравление женщин с 8 Марта.

Личный блог Куйвашева в Instagram просуществовал несколько лет. В 2020 году во время пандемии Covid-19 страница губернатора стремительно набрала подписки. В соцсети от первого лица сообщалось о важных решениях (например, о введении антиковидных ограничений в Свердловской области) раньше, чем в официальных источниках. Кроме того, губернаторский Instagram получал живой отклик от свердловчан: под каждым постом набиралось несколько тысяч комментариев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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