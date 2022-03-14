Общее число случаев Covid-19 в Свердловской области достигло 402 тысяч

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 2132 новых случая коронавируса. Выздоровевших уральцев почти в два раза больше – 5016 человек. За день было госпитализировано 83 заболевших. Оперштаб также подтвердил еще 6 случаев смерти пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии на Среднем Урале всего зарегистрировано 402032 случаев Covid-19. Болезнь унесла жизни уже 10423 свердловчан. По данным федерального оперштаба, в Свердловской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 52,8%. При этом ажиотажного спроса на прививки больше нет. В регионе каждый день прививается по 1500-2500 человек. Из-за низкого спроса в Екатеринбурге стали закрываться мобильные прививочные пункты в торговых центрах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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