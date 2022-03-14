Эпидемия ОРВИ в Свердловской области закончилась: за неделю 23 тысячи заболевших

В Свердловской области и отдельно взятом Екатеринбурге врачи констатируют завершение эпидемии сезонных ОРВИ: за неделю выявлено 23 300 заболевших, что ниже эпидпорога на 28%. В Екатеринбурге – 9261 заболевший, что ниже уровня эпидпорога на 45,4%, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По-прежнему, чаще других болеют дети (почти половина всех заражений), особенно малыши до 2 лет и дошкольники.

«В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 65человек: доминирует SARS-CoV-2 – 23,1% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы». – уточняют в ведомстве.

Пневмоний тоже становится меньше. За неделю в области зарегистрировали 729 случаев (минус 54% к прошлой неделе).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»