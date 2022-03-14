В Екатеринбург приедут «Сильные фигуры»

С 16 по 18 марта в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Он будет состоять из двух частей: детского турнира по рапиду (быстрым шахматам) на кубок губернатора Евгения Куйвашева и VIP-турнира по шахматам для взрослых, в котором примут участие известные гроссмейстеры и политики.

Сегодня на пресс-конференции замминистра спорта Свердловской области Андрей Зяблицев заявил, что Екатеринбург – это шахматная столица России, так что выбор места для проведения фестиваля полностью оправдан. «Так здорово и круто, как наша федерация (областная федерация шахмат) его никто не проведет!» – уверен он. Замминистра также отметил высокие организаторские способности амбассадора фестиваля «Сильные фигуры» в Свердловской области Ксении Симановской.

Она, в свою очередь, рассказала, что каждый год в программу фестиваля «Сильные фигуры» вводятся новые виды спорта – например, в этом году – большой теннис, в следующем планируется бильярд. Ранее начали проводить турниры по гольфу и керлингольфу.

Одна из гроссмейстеров, которая будет участвовать в фестивале, – 17-летняя Лея Гарифуллина. Она уверена, что участники детского турнира будут в восторге от самого места его проведения.

О других деталях предстоящего мероприятия рассказал исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян. По его словам, изначально турнир планировали провести в 2020 году, но вмешался коронавирус, и всех детей пришлось срочно отправить по домам. Сейчас в Екатеринбурге ждут более 300 шахматистов от 9 до 15 лет. К сожалению, из-за действующих распоряжений федерального Роспотребнадзора турнир пройдет без болельщиков, но организаторы планируют организовать трансляцию.

18 марта на площадке «Сима-ленда» состоится VIP-турнир с участием восьми гроссмейстеров и восьми высоких гостей. Из первых ожидают Сергея Карякина, Дениса Хисматуллина, Сергея Рублевского, Болата Асанова (Казахстан), Сергея Смагина. Гостями турнира станут Аркадий Дворкович, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также известные свердловчане, имена которых пока не разглашаются. Турнир призван еще больше популяризировать один из самых интеллектуальных видов спорта. Отметим, что, по словам Альберта Степаняна, в последнее время заметно возросло число родителей, которые отдают своих детей учиться играть в шахматы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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