Искандер Махмудов и Андрей Бокарев вышли из числа контролирующих бенефициаров УГМК

В корпоративной структуре Уральской горно-металлургической компании произошли изменения. Искандер Махмудов и Андрей Бокарев вышли из совета директоров, а также перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и трех структур холдинга: АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт», АО «Ростерминалуголь».

Об этом сообщает пресс-служба УГМК. В компании отмечают, что все предприятия холдинга продолжают работать в обычном режиме, «обеспечивают непрерывность производственного процесса, своевременное выполнение всех обязательств перед своими работниками, заказчиками и иными партнерами, а также сохранение стабильности в регионах присутствия».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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