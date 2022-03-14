В частных автобусах Екатеринбурга отменили оплату банковскими картами

В Екатеринбурге в некоторых автобусах перестали принимать пластиковые карточки, расплатиться за проезд можно только наличными или Е-картой, а те, кто не имеет при себе ни того ни другого, вынуждены покинуть салон.

Сегодня екатеринбуржцы не могли расплатиться картами в автобусах 05, 012, 019 (частная транспортная компания «Уралтрейд»). Как сообщила «Новому Дню» одна из пассажирок, банковские карты в автобусах не принимали, оплата не проходила даже через «Мир». Оплатить проезд можно было только наличными или Е-картой.

«В городском транспорте спокойно все принимали, оплатила в трамвае картой «Тинькофф». Когда в центре пересела на 012-й автобус, оплата просто не проходила, – сообщила «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Альбина. – Подошел парень-кондуктор, по-всякому крутил карту перед приемником. Потом я достала карту «Мир», тоже не прошла. Налички или Е-карты у меня не было, тогда мне и другой девушке с такой же проблемой сказали выходить на следующей остановке из автобуса. Подождала следующий 012-й – та же история, так же выгнали».

С такой же проблемой столкнулись сегодня горожане, ехавшие на автобусах 05 и 019, где повесили объявления об отмене оплаты картой.

«Новый День» обратился напрямую в компанию «Уралтрейд», там подтвердили: банковские карты действительно больше не принимаются. «Пластиковые карты теперь не работают в нашей стране, даже в магазине ими нельзя оплатить. По поводу карты «Мир» – спорный вопрос, надо пробовать. Практически во всех автобусах уже висят объявления, что карты больше не принимаются», – сообщила «Новому Дню» сотрудница компании «Уралтрейд», отвечающая по городскому телефону.

Утверждение сотрудницы по поводу отмены банковских карт в России не соответствует действительности. В магазинах и городском транспорте «пластиком» расплатиться по-прежнему можно, оплата не проходит только при использовании Apple Pay и Google Pay.

«Новый День» задал вопрос: что же делать пассажирам, не имеющим при себе наличных? В «Уралтрейд» посоветовали договариваться с кондукторами и переводить деньги за проезд им на карту.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»