Россельхознадзор отменил плановые проверки бизнеса

Свердловское управление Россельхознадзора отменило все плановые проверки в 2022 году. Исключены более 75 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В пресс-службе ведомства пояснили, что решение принято во исполнение постановления правительства РФ от 10.03.2022 N336 «Об особенностях организации государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и на основании абзаца 12 п.п. «а» п.7 постановления правительства РФ от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Напомним, что под контролем Россельхознадзора находится вся необработанная сельскохозяйственная продукция: мясо, сырые молочные продукты, яйца, мед, сырые овощи, фрукты и зерновые культуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»