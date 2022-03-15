На пожаре в Первоуральске погиб спасатель

Сегодня ночью во время тушения пожара в первоуральском автосервисе погиб старший прапорщик внутренней службы в отставке, командир отделения пожарно-спасательной части № 10 Николай Шамарин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, Николаю было 46 лет, 25 из них он посвятил службе в пожарной охране. У мужчины остались жена и двое детей. Руководство и коллектив Главного управления выражают глубокие соболезнования семье погибшего.

Пожар начался накануне в 22:35 на улице Трубников. В здании автосервиса на площади 350 кв. м сгорел автомобиль Volkswagen Polo, были повреждены перекрытие, стены и имущество. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Огонь был локализован в 23:25, в 00:24 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:27.

Первоуральск, Елена Владимирова

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