Рестораторы рассказали, когда уральцы снова начнут тратить деньги

Уральские рестораторы ожидают кратковременного спада потока гостей уже в ближайшие дни, рассказал директор Center Franchising Кирилл Шлаен.

«Люди сделали крупные покупки, сидят с мешками круп и соли, с шуруповертами и всем остальным. Им пока не хочется демонстрировать легкомысленное поведение и идти тратить. Думаю, будет определенный спад, но мы уверены, что через месяц будет рост. Поэтому мы никого не сокращаем, даже набор персонала не останавливаем. Будут спецпредложения, через 2-3 недели визиты в рестораны будут более выгодны, чем сейчас. Чтобы занять персонал, не потерять его перед началом сезона, чтобы поддержать наших гостей», – отметил он сегодня на пресс-конференции.

Генеральный директор сети «Сушкоф и Дель Песто» Михаил Кольцов сообщил, что его предприятие также ощущает небольшой спад. «У нас товарооборот растет, хотя рост замедлился – в будни мы проседаем, но к прошлому году растем, предпосылок для оптимизации персонала нет», – уточнил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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