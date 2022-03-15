Екатеринбурженки пытаются обменять сертификаты в «Золотое яблоко» на любые другие: «Цены нереальные»

Жительницы Екатеринбурга активно продают или меняют сертификаты в гипермаркет косметики «Золотое яблоко» на сертификаты в любые другие магазины. По словам женщин, магазин после 24 февраля очень сильно поднял цены, позволить себе покупки здесь могут теперь не все.

«Золотое яблоко» сильно подняло цены на всю мою косметику. Например, тональный крем Dior Forever в феврале стоил 2600, сейчас – более 5300 рублей. По остальным позициям – тоже в два раза ценник вырос. На парфюм вообще смотреть боюсь», – рассказала жительница Екатеринбурга Анастасия.

Повышение цен коснулось не только люксовых брендов. Недорогая корейская косметика сейчас в «Золотом яблоке» тоже стоит дороже, чем у других продавцов. Например, пенка для умывания Holika Holika с лимоном в «Яблоке» – 751 рубль (до подорожания была около 400 рублей), на «Озоне» такую можно купить за 470 рублей, в магазине корейской косметики «Алоэ» – за 448 рублей.

Из-за резкого скачка цен покупатели отказываются от покупок. На «Авито» и местных форумах (например, Umama) появляются десятки объявлений о продаже либо обмене подарочных сертификатов в «Золотое яблоко». Женщины готовы отдать его ниже номинала: например, за сертификат на 2000 рублей просят 1700 руб. Либо предлагают меняться на сертификаты «Магнит Косметик», «Летуаль», «Декатлон» и других магазинов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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