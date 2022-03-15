В Екатеринбурге откроются несколько новых ресторанов – несмотря на кризис

В Екатеринбурге, несмотря на кризис, к лету появятся несколько новых ресторанов, однако затем наступит затишье. «Планируем открытие еще трех ресторанов, они все в центре Екатеринбурга, и они все будут открыты, потому что всё было заранее подготовлено и куплено. Вообще последние год-полтора был бум по открытию ресторанов, отрасль быстро росла, много проектов открывалось – успешных и не очень. Сейчас будет коррекция, все должны начать правильно работать в новых условиях. До середины года будут открываться, а дальше будет некая пауза, может, реконцепция, ситуация поменяется в любом случае – безотносительно курса и продуктовой реальности», – пояснил сегодня на пресс-конференции директор Center Franchising Кирилл Шлаен.

Генеральный директор «Сушкоф и Дель Песто» Михаил Кольцов сообщил, что в этом году должны были открыться 18 ресторанов сети, однако как будет на самом деле, пока неизвестно. «У нас сейчас идет три стройки – в Екатеринбурге, Верхней Салде и Оренбурге. По остальным мы ждем финальных цен на вентиляционное и холодильное оборудование. Производство пиццы – это все импорт. Нам пока объявили повышение на 30% по вентиляционному оборудованию, на 20% по холодильному. До конца года планировали еще 15 ресторанов, но пока не приняли еще решение, что с ними делать», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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