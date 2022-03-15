Магазины в Екатеринбурге начали скрывать цены на товары. Эксперты объяснили, почему это незаконно

Из-за колебаний валютных курсов некоторые магазины в Екатеринбурге ввели практику скрывать ценники на импортные товары. Например, покупатели заметили отсутствие ценников на посуде в гипермаркете Hoff. Консультант в зале объяснил, что актуальные цены можно уточнить на сайте. В магазинах косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» на некоторые категории товаров вместо ценников появились QR-коды, сообщают читатели РИА «Новый День».

Директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева сегодня на пресс-конференции заявила, что такие действия магазинов незаконны. «Изменений правил торговли в связи с новой [экономической] ситуацией у нас не было. Поэтому цена на товар должна быть однозначна, понятна и достоверна. И цена на товар должна размещаться в первую очередь на ценнике. Это то, к чему привыкли потребители», – отметила эксперт.

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова подчеркнула, что по закону продавец обязан донести до покупателя полную и достоверную информацию о стоимости товара. «В момент покупки потребитель должен четко знать цену товара. Поэтому есть определенные требования к ценникам. Не может быть ситуации, что на ценнике была одна цена, а на кассе появилась другая. Если есть такие нарушения, во-первых, надо требовать от продавца продать товар по той цене, что была заявлена на ценнике, а во-вторых, можно писать претензию в адрес продавца или направить обращение в органы Роспотребнадзора», – рассказала Татьяна Шулешова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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