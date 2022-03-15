McDonald's в Екатеринбурге не закрыли, сотрудники сообщают о наплыве посетителей

McDonald's пока не уходит из Екатеринбурга, некоторые посетители уже по нескольку раз съели свой «последний» бигмак.

«Новый День» пообщался с несколькими сотрудниками McDonald's из Екатеринбурга. Все они продолжают работать, о закрытии пока нет никакой информации.

Как сообщил «Новому Дню» сотрудник «Макдональдса» на улице Викулова Арсений, их ресторан пока не прекратил свою деятельность, однако посетителей стало заметно больше.

«Сейчас даже у работников и старших менеджеров информация о закрытии звучит примерно так: «Ну вроде закрыть-то нас должны были 14-го, но вроде как и не закрыли, наверное, дальше закроют, но вообще не факт». Наплыв посетителей у нас вырос на 110%. У нас висят мониторы с доставками и по 10 доставок даже не выведено, потому что заказов очень много. Очень емкий пост я увидел, где чувак писал, что ходил есть свой последний бигмак уже раза четыре. А вообще, если нас закроют, отправят в оплачиваемый отпуск. Надеюсь», – сообщил Арсений.

Он пояснил, что рестораны продолжают работать на улицах Бебеля, Малышева и Викулова, а также в торговых центрах «Карнавал» и «Радуга парк».

Как пояснил «Новому Дню» другой сотрудник «Макдональдса», Георгий, рестораны работают, пока есть продукция, однако более полную информацию сотрудникам не предоставляют. «Все узнаем из новостей», – пояснил он.

Жизнь сотрудников ресторанной сети пока никак не изменилась, они выходят на смены, выдают заказы. Например, кассир «Макавто» в ТРЦ Veer Mall Екатерина ушла в плановый отпуск на месяц, так как о закрытии пока не было никакой информации.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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