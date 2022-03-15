В Екатеринбурге изменились правила благоустройства. Мэрия получила право убирать бесхозные машины с улиц

Екатеринбургская городская дума сегодня приняла большой пакет поправок в муниципальные правила благоустройства. Изменения касаются восстановления элементов благоустройства после проведения земляных работ, озеленения города, заграждения строительных площадок, эвакуации брошенных автомобилей и даже покраски уличных фонарей и скамеек.

«Поправки разрабатывались несколько лет. Даже с момента передачи пакета изменений на рассмотрение думы прошло почти девять месяцев. Настолько злободневен этот вопрос для горожан, настолько интенсивное и даже бурное обсуждение со множеством участников происходило на всех этапах разработки. Мы постарались учесть все предложения, точки зрения», – прокомментировал решение депутатов мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Градоначальник напомнил, что утвержденные правила распространяются не только на муниципальные службы, но и на управляющие компании и ТСЖ.

«Чистота, уют наших улиц и дворов – дело общее. И на острие борьбы за них – квартальные инспекторы. Надеюсь, что уже скоро они получат от областных законодателей дополнительные полномочия и будут привлекать нарушителей к административной ответственности за брошенный мусор и автомобиль во дворе, за испорченный фасад дома или газон», – заявил Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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