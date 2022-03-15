Строительство трамвайной ветки в Солнечный вот-вот начнется: определен подрядчик

Строить трамвайную линию в новый жилой район Солнечный будет ООО «ГУДСР». Именно эта компания выиграла аукцион, объявленный городскими властями в конце февраля. В проект закупки вошло не только строительство новой трамвайной ветки, но и реконструкция двух улиц. Активная фаза строительства начнется уже в этом году.

Как сообщили в пресс-службе «Форум-групп», новая трамвайная ветка длиной 1,7 км соединит существующую остановку «Мусоргского» и новую остановку в Солнечном, на улице Чемпионов. Так район логично вольется в существующую трамвайную сеть Екатеринбурга.

Напомним, о проекте будущей трамвайной линии в Солнечный впервые заговорили еще в 2017 году. «На Всемирной выставке-форуме «Иннопром-2017» было подписано Соглашение по реализации проекта трамвайной линии в Солнечный. В том же году девелопер начал разработку эскизного проекта новой трамвайной ветки», – рассказал директор по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры «Форум-групп» Павел Казанцев.

В 2018 году специалисты «Форум-групп» проработали три варианта трасс трамвайной линии и выполнили технико-экономическое обоснование по каждому из них. В итоге мэрия выбрала и согласовала вариант трассы по улицам 2-й Новосибирской, Лучистой, Чемпионов, Любви, Веры с организацией конечного кольца на улице Нескучной.

В конце 2021 года было получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию трамвайной линии. Уже ведутся работы по расширению до 4-х полос ул. Лучистой на участке от Окружной до ЕКАДа, скоро специалисты приступят непосредственно к строительству трамвайной линии.

Есть планы поэтапного развития линии до 2030 года. По мере появления новых кварталов в Солнечном, делятся планами в «Форум-групп», конечную остановку можно будет обустроить в глубине нового микрорайона, проложив трамвайный путь по улицам Чемпионов, Любви и Нескучной. Длина ветки тогда вырастет на 3,5 километра, на ней появится еще 5 остановок, а пассажиропоток вырастет в 2-3 раза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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