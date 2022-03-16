Хакеры взломали сайты арбитражных судов России и разместили там антиправительственные баннеры

Сайты арбитражных судов разных регионов России сегодня рано утром подверглись хакерской атаке. На главных страницах сайтов появились антироссийские лозунги и призывы. Сейчас сайты заблокированы, идут работы по устранению проблем. Картотека арбитражных дел доступна.

О проблеме на сайте арбитражного суда Свердловской области стало известно сегодня в 7 часов утра. По данным пользователей, на главной странице были размещены оскорбления в адрес граждан России и президента, а также лозунги. На данный момент сайт просто не открывается.

«Действительно, сегодня в 7 часов утра поступила информация, что многие сайты арбитражных судов России – не только Свердловской области – подверглись хакерской атаке. На сайте был размещен антиправительственный баннер с оскорбительным текстом, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе арбитража Свердловской области. – Сайты арбитражных судов размещены на одной электронной платформе, которая находится в компетенции Москвы. Сейчас доступ на сайт заблокирован, даже мы сами не можем туда зайти. Ведутся работы по устранению проблемы».

По данным пресс-службы, на работу самих судов хакерская атака никак не повлияла. Картотека арбитражных дел всегда была размещена отдельно, на сайтах судов была только ссылка на нее. Сейчас картотеку можно найти через поисковик.

«Стороны могут подавать заявления и знакомиться с ходом дела по-прежнему онлайн», – пояснили в арбитражном суде Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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