Почти 500 свердловских деревень живут без магазинов

В 491 населенном пункте Свердловской области нет никаких торговых точек. И только в 111 из них организовано выездное торговое обслуживание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании комитета заксо по аграрной политике министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев.

Председатель комитета Михаил Копытов предложил министерству проанализировать, сколько человек проживает в этих деревнях, а затем совместно с комитетом определиться с возможными мерами поддержки организаций потребкооперациии и предпринимателей, которые согласятся там работать.

Зампредседателя комитета Елена Трескова отметила, что организация торговой деятельности в муниципалитетах – это функция органов МСУ, но областное министерство должно формировать политику развития торговой деятельности в регионе: «Если сделать стыковку, то становится понятно, что в министерстве должны подумать о тех населенных пунктах, которые остались без торговых точек. Мы получаем множество обращений от населения, что они не могут купить товары первой необходимости».

Еще один член комитета, Вячеслав Вегнер, подчеркнул, что министерство должно дать срочный полный анализ по проблемным муниципалитетам. «У нас есть указание президента обеспечить торговое обслуживание, и говорить, что у нас развитой капитализм и он диктует свои условия, не надо. Все данные надо собрать и рассмотреть в срочнейшем порядке», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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