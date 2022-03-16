«VPN – это паллиатив». Пиарщик объяснил, почему россияне скоро уйдут из FB и Instagram

Российские юзеры не будут массово использовать VPN-приложения, чтобы продолжать сидеть в Facebook и Instagram, заблокированные Роскомнадзором. Таким мнением с «Новым Днем» поделился пиарщик и политтехнолог Платон Маматов. «VPN – это паллиатив, люди будут постепенно переходить в другие соцсети, потому что никому не нужны сложности. Отток пользователей неизбежен, в ближайшей перспективе эти соцсети (Facebook и Instagram) постигнет судьба ЖЖ», – сказал он.

Маловероятно, что люди устроят себе детокс и перестанут пользоваться соцсетями вовсе. «Если у людей сформирована привычка и есть потребность, они будут удовлетворять ее в другой соцсети, такие привычки за один день не уходят», – отметил Маматов, уточнив, что, скорее всего, люди пойдут в Telegram и VK. «Нет больших отличий у «Инсты» и ВК. «ВКонтакте» запустили сториз, рилс, и как только «Инста» добавит новый функционал, он появится и в ВК. Люди сидели в «Инсте», потому что к ней привыкли, а сейчас пойдет обратный переток. Если ВК был хранилищем музыки, порновидео и фотоархивов, сейчас он приобретет статус полноценной соцсети», – пояснил собеседник «Нового Дня».

Те, кто использовал Instagram как площадку для продаж, скорее всего, выберут «ВКонтакте», те, у кого задача – транслировать свои мысли, позицию, – Telegram.

При этом, по словам Маматова, появление новой соцсети, которая заменит Instagram, маловероятно. «Твиттер», «Инста» и другие заходили на чистую полянку, а новая соцсеть зайдет на поделенный рынок, и нужны долгие инвестиции, чтобы отгрызать себе кусок пользовательской аудитории, не знаю, кто в России сейчас готов к такому, тем более, что ни у кого сейчас денег нет», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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