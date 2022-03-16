В НИИ ОММ появился уникальный аппарат для спасения младенцев с асфиксией

В Уральском НИИ охраны материнства и младенчества установили уникальный аппарат для спасения новорожденных детей

Новый аппарат гипотермии способен помочь новорожденным после асфиксии (когда ребенок рождается с полным недостатком кислорода) выйти из тяжелого состояния без осложнений. Более 6 млн рублей на жизненно важное оборудование выделили учредители Фонда святой Екатерины.

Система Tecotherm Neo использует инновационную конструкцию с мгновенной обратной связью: температура младенца отслеживается каждые две секунды – и автоматически вносит незначительные изменения в охлаждающую жидкость, чтобы обеспечить стабильность температуры. Эта методика признана безопасной и эффективной и позволяет медленно охлаждать и согревать мозг ребенка и, как следствие, минимизировать риск гибели клеток головного мозга младенца и снизить младенческую смертность.

Специалисты Уральского НИИ охраны материнства и младенчества уже познакомились с новой техникой, провели необходимые тесты и готовы применять ее в работе, рассказали РИА «Новый День».

«За год проходит от пяти до семи случаев тяжелой асфиксии, которые требуют применения управляемой терапевтической гипотермии. Без такой аппаратуры мы были вынуждены переводить пациентов в другие больницы, что, естественно, является негативным фактором», – отмечает заместитель заведующего клиникой ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» по педиатрии Сергей Ольков.

Новый аппарат неприхотлив и очень удобен для врачей. После его настройки наблюдение и всю процедуру может вести медсестра.

«Фонд святой Екатерины традиционно поддерживает медицинские учреждения, которые помогают маленьким пациентам. И сегодня в преддверии своего 110-летнего юбилея врачи Уральского института охраны материнства и младенчества получили уникальный аппарат, который позволит новорожденным детям выйти из тяжелого состояния и мгновенно получить необходимое лечение для дальнейшей полноценной жизни», – комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 2,3 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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