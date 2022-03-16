В Екатеринбурге начали прививать от клещевого энцефалита

В Екатеринбурге и области начинается сезонная вакцинация от клещевого энцефалита. Дети и пенсионеры могут поставить прививку бесплатно, остальным советуют привиться платно.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов напомнил, что совмещать прививки от коронавируса и энцефалита нельзя: между ними должен пройти как минимум месяц. Также противопоказаниями к вакцинации являются острые и хронические заболевания, аллергические реакции и нарушения в работе нервной системы.

По данным медика, в Екатеринбурге около 90% взрослого и порядка 70% детского населения области уже привито от энцефалита, однако многим необходимо ревакцинироваться. Дети от 15 месяцев и пожилые люди могут сделать это бесплатно. Остальные в любое время года могут самостоятельно приобрести препарат в аптеке и ставить по индивидуальной схеме.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в этом году еще не было зафиксировано ни одного укуса клещей. За весь 2021-й пострадали почти 36 тысяч жителей Свердловской области, в том числе более 11 тысяч екатеринбуржцев. Около 100 человек заболели энцефалитом, 10 из них – дети.

На брифинге в мэрии Екатеринбурга сегодня предположили, что в этом году покусанных может быть еще больше, потому что «погодные условия были благоприятны для зимовки насекомых». При этом процент клещей, зараженных энцефалитом, составит не менее 30.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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