«Были случаи политического саботажа». Эксперт рассказал о киберугрозах для банковских клиентов

Крупные банки и компании постоянно разрабатывают новые системы защиты данных клиентов, но не всегда могут контролировать внутренние утечки. Об этом рассказал на пресс-конференции директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

«Есть вещи нам неподвластные. Было несколько случаев политического саботажа внутри компаний. Когда люди, родственники которых находятся на территории сопредельного государства, вдруг начинают работать против компании. Либо сотрудники понимают, что в данной экономической ситуации их будущее неопределенно. Такие работники могут стать зоной риска. Они могут начать сливать на сторону клиентские базы данных или работать инсайдерами у злоумышленников. Сейчас сложились благоприятные условия для криминала. И это накладывает особую ответственность на кибербезопасность корпораций. Но хочу отметить, как бы нас ни пытались защитить компании, никто не освобождает от ответственности защищать самих себя, своих детей и пожилых родственников. Уделите им время и объясните, что нужно делать, если вдруг позвонил неизвестный», – отметил Олег Седов.

Он добавил, что мошенники часто используют два сценария общения с потенциальной жертвой. В первую очередь, они стараются вывести человека из равновесия, чтобы он не мог критически оценивать беседу. Стресс может быть как негативный (звонивший запугивает или сообщает «страшную» новость), так и позитивный. Например, в последнее время появился модный способ: обычный клиент банка вдруг становится VIP-клиентом. Мошенник начинает предлагать гражданину какие-то особые услуги, за которыми не нужно идти в банк. У человека зашкаливает самооценка, и он на все рад согласиться.

Седов подчеркнул, что жертвами мошенников часто становится одинокие люди, которым не с кем посоветоваться. Поэтому он советует не терять социальных связей и больше общаться друг с другом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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