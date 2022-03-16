На Урале снижается заболеваемость Covid-19

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвержден у 1802 человек, в том числе у 691 екатеринбуржца. Всего за без малого два года в регионе было выявлено 405 712 случаев заражения Covid-19.

«Состояние 343 госпитализированных оценивается как тяжелое, 206 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 160 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 034. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе региона.

За сутки из больниц выписали 5119 человек, общее число выписанных достигло 275 382. За последний день от коронавируса умерли восемь человек, всего болезнь унесла жизни 10 438 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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