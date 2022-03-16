Казакам разрешили бить людей на митингах

В Свердловской области на митингах вместе с полицией будут работать народные дружины – в том числе члены казачьих обществ, сказано в документе Министерства общественной безопасности от 14 марта 2022 года. В методрекомендациях расписаны права и обязанности представителей казачества, которых наделили беспрецедентными полномочиями.

Так, в документе говорится о том, что представители дружин при участии в охране общественного порядка имеют право: требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния, принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств; применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, и т.д. Также говорится, что казаки могут отказаться от исполнения своих обязанностей, если считают, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В рекомендациях сказано, что дружинники должны знать законодательство в сфере общественного порядка, соблюдать права и законные интересы людей, принимать меры по предотвращению правонарушений, иметь при себе удостоверение установленного образца. Про превышение полномочий казаков-добровольцев ничего не сказано, кроме того, что за противоправные действия они будут нести ответственность по законам Российской Федерации.

За помощь полиции казакам будут обеспечивать бесплатный проезд к месту дежурства и обратно, дополнительно давать 10 дней отпуска (неоплачиваемого), страховать их жизнь и здоровье за счет областного или муниципального бюджетов на время мероприятий, где они будут дежурить, и, возможно, выплачивать вознаграждения за работу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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