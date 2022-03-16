На Урале увеличат посевы кормовых культур, овощи пока под вопросом

В этом году в Свердловской области общие площади посевов не изменятся, но произойдет незначительное изменение в структуре культур: несколько увеличится доля кормовых культур.

Об этом рассказал «Новому Дню» председатель комитета заксо по аграрной политике Михаил Копытов. Он объяснил это тем, что животноводам нужно подстраховаться, чтобы был запас на случай катаклизмов, в том числе погодных, и напомнил, что по производству молока регион занимает одно из первых мест в России.

Ситуация с овощами осложняется в первую очередь тем, что в Свердловской области нет собственного семенного материала под так называемый «борщевой набор». Сейчас хозяйства получили от поставщиков около 40% семян, но, по словам Михаила Копытова, контракты на их поставку заключены и оплачены, до начала посевной семена в область придут. В перспективе же региону необходимо возвращаться к селекции собственных сортов. Пока уральские ученые занимаются в основном селекцией зернобобовых культур и картофеля. Впрочем, министр АПК Артем Бахтерев на заседании комитета заявил, что посадки овощей все же планируется увеличить уже в этом году.

Ситуацию с льготными кредитами для аграриев, как сообщили на комитете, на сегодняшний день удалось решить. «До нас доведены дополнительные лимиты на посевную кампанию по льготному кредитованию, где ставка до 5% годовых. Свердловская область участвовала активно в заявочной кампании. Нам были увеличены лимиты в разы. Сейчас потребность сельхозпроизводителей в льготном кредитовании обеспечивает в полном объеме», – заявил глава минАПК Артем Бахтерев.

Что касается импортозамещения в части сельскохозяйственной техники, то, по словам министра, пока на складах есть некоторый запас запчастей для импортных машин, которые пока полностью заменить отечественными невозможно. Их дефицит возникнет в случае выхода техники из строя. Одновременно ожидается рост цен на импортные запчасти, в том числе за счет удлинения логистических цепочек – некоторые детали везут не напрямую, а через страны, которые не ввели санкций против России. Михаил Копытов прогнозирует, что при покупке новой сельхозтехники аграрии в этом году будут отдавать предпочтение российским изделиям с минимальной долей импортных комплектующих.

ГСМ в хозяйства уже поставляются, но заготовить их на все лето пока не представляется возможным. Как сказал Артем Бахтерев, основные поставщики топлива пока молчат о том, как изменятся цены.

Добавим, что на удобрения Свердловская область подала в Минпромторг две заявки. Одну на 26,9 тысячи тонн – в ноябре, вторую, еще на 9 тысяч тонн, в январе. По второй удобрения в область пока не поступили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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