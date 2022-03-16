Мэрия перенесет деревянные дома-памятники из центра в специальное место

В администрации Екатеринбурга намерены освободить площади в центре города за счет переноса памятников деревянного зодчества. По замыслу представителей ратуши, их нужно собрать в одном месте, где любители архитектуры смогут насладиться сразу всеми образцами уральского деревянного домостроения.

«У нас есть несколько объектов деревянного зодчества в центре города, нужны ли они там? Есть областная площадка, но мы хотели в городе их все собрать в одном месте. И в центре города освободятся места для более оптимального их использования», – сообщил сегодня первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин.

По его словам, пока Главархитектура «не определила такое место». «Оно должно быть недалеко, хорошая транспортная доступность, лучше пешая», – заметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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