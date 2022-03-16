Якушев доложит Путину о социально-экономической обстановке в округе

Сегодня, 16 марта, президент Владимир Путин проведет большое совещание по социально-экономической поддержке регионов. Среди докладчиков будет и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. О ситуации в регионах доложат мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, руководитель Бурятии Алексей Цыденов и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«У президента сегодня важное совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов. Ожидаем весьма и весьма содержательное и глубокое выступление президента», – подчеркнул Песков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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