В центре Екатеринбурга временно перекроют для транспорта две улицы

В ближайшее время в Екатеринбурге будут перекрыты для транспорта участки двух улиц.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 8 апреля до 6 мая перекроют ул. Гоголя (от Энгельса до Гоголя, 15а), транспорт будет направлен по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Карла Маркса, Белинского. С 10 апреля по 3 мая будет закрыт Виражный переулок (от улицы Куйбышева до переулка Шорного).

Ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения.

Специалисты МУП «Водоканал» и «Водопроводно-канализационное хозяйство» просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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