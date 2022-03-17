Якушев доложил Путину об экономической ситуации на Урале: «Паники точно нет»

Руководители уральских предприятий достойно восприняли сложности, которые появились после объявления западных санкций. Об этом заявил накануне полпред Владимир Якушев на большом совещании по социально-экономической поддержке регионов, которое провел президент России Владимир Путин.

«Что касается Уральского федерального округа, то здесь сконцентрирован мощнейший промышленный потенциал. И нужно сказать, что люди, которые всегда жили на Урале, – это народ надежный, несуетливый. Поэтому, когда возникли сложности с объявленными санкциями, предприниматели, руководители предприятий отнеслись к этому достойно, спокойно, паники точно никакой нет. Разделили те проблемы, которые есть на сегодняшний день, на первостепенные и те, которые могут подождать. Потому что проблемы, связанные с техническим перевооружением предприятий, – здесь есть временной лаг и нет никакой суеты. Что касается комплектующих для повседневной работы и логистических цепочек для их доставки – это вопросы, которые нужно решать в первоочередном порядке», – цитирует Якушева пресс-службе Кремля.

Уральский полпред рассказал, что предприятия ищут новых контрагентов либо варианты работы с прежними поставщиками, и многим удается это сделать. «Да, возникают лишние издержки, возможно, где-то лишнее транспортное плечо, где-то это подороже, но, тем не менее, еще раз повторюсь, паники как таковой на сегодняшний день нет», – сказал Якушев.

Кроме того, сообщили в полпредстве, Владимир Якушев выступил с рядом предложений. По его мнению, помимо субсидий на кредитование оборотных средств нужно привести в соответствие регуляторную базу. Необходимо, чтобы максимальное число системообразующих предприятий получили деньги на пополнение оборотных средств: финансовая и правовая составляющие должны быть синхронизированы.

В сфере импортозамещения полпред предложил поддержать НИОКР, которые направлены на создание отечественных аналогов. Формой такой поддержки может стать инвестиционный налоговый вычет для тех предприятий, кто ведет такую работу. Также необходима поддержка научно-образовательных центров, поскольку портфель проектов, которые находятся в НОЦ, сегодня направлен на появление новых отечественных технологий – это позволило бы быстрее внедрить их в производство.

Еще одной мерой поддержки может стать субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым промышленными предприятиями на цели импортозамещения. Финансировать эту форму поддержки планируется через уже работающий институт – Фонд развития промышленности, докапитализировав его на необходимую сумму.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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