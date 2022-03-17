Бизнесмену из Екатеринбурга грозит 12 лет за похищение девушки

В Екатеринбурге в суд передано дело в отношении местного бизнесмена, который летом 2021 года похитил свою бывшую девушку, удерживал ее насильно и избивал. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение в отношение 40-летнего мужчины утвердила прокуратура Верх-Исетского района. Директор компании по переработке лома обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

22 июля мужчина подкараулил свою бывшую девушку у салона красоты. Когда она вышла, бизнесмен ударил ее ногой по лицу, а затем – кулаком по затылку. Затем затащил жертву в машину, заблокировал двери и поехал в дом, где раньше пара жила вместе. Там он запер девушку, но каким-то образом она смогла сообщить в полицию, что ее похитили и держат взаперти. Правоохранители освободили женщину.

«Согласно показаниям потерпевшей, в день совершения в отношении нее преступления обвиняемый сообщил ей, чтобы она собирала вещи для совместной поездки в Крым, на что она ответила отказом, что еще больше разозлило обвиняемого, – сообщили в прокуратуре. – По заключению эксперта, потерпевшей были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как ушиб головного мозга легкой степени тяжести».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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