Уральцы, потерявшие доход, начали обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул

В банки Екатеринбурга за оформлением кредитных каникул начали обращаться клиенты, которые в связи с последними событиями потеряли доход частично или полностью. Пока явление не массовое, поскольку закон только вступил в силу. Чаще спрашивают про отсрочку платежей для потребительских кредитов, доля запросов от ипотечных клиентов меньше.

«Мы фиксируем обращения от клиентов о предоставлении кредитных и ипотечных каникул, однако пока это единичные случаи. По данным на начало третьей недели марта, чаще клиенты обращаются за каникулами по потребительским кредитам (порядка 65% обращений), на долю ипотечных приходится 26% заявлений, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе банка УБРиР. – Пока рано говорить о проценте одобрений по обращениям, так как закон о кредитных каникулах недавно вступил в силу и необходимо время, чтобы рассмотреть заявку клиента на соответствие всем требованиям, указанным в законе».

В Сбербанке и «Промсвязьбанке» нашему агентству рассказали, что программы действительно начали действовать, но пока какой-либо статистики по количеству обращений, либо одобренным заявкам нет. Вероятнее всего, данные появятся в апреле-мае.

Напомним, воспользоваться кредитными каникулами может любой клиент банка, у которого за последний месяц доход снизился на 30% и более. Но это нужно будет подтвердить документально. В банках «Новому Дню» пояснили, что можно принести справку от работодателя о снижении зарплаты; либо документ, подтверждающий информацию о сокращении/увольнении; либо копию свидетельства о прекращении деятельности организации-работодателя и так далее. Условия программы распространяются на клиентов, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года и не имели непогашенной просроченной задолженности по состоянию на 18 февраля 2022 года. По федеральному закону, отсрочка предоставляется по потребительским кредитам размером до 300 тысяч рублей, по кредитным картам – с задолженностью до 100 тысяч рублей, по ипотеке на жилье в российских регионах – до 3 миллионов рублей.

Также банки начали запускать собственные программы кредитных каникул для бизнеса – что не прописано в ФЗ № 106 о каникулах для физлиц. Например, в «Промсвязьбанке» рассказали, что с 15 марта бизнесмены, у которых упал доход, могут обратиться за отсрочкой платежей на полгода.

«Клиенты получат возможность переносить ближайшие погашения на срок до 6 месяцев – на даты, следующие сразу за окончанием периода кредитных каникул, при этом срок кредитного договора останется без изменений. «Единственным требованием к заявителю является отсутствие просроченной задолженности на дату подачи заявления, – рассказали в пресс-службе банка. – Для получения отсрочки по выплате кредита предпринимателю достаточно предоставить в банк только заявление-анкету на реструктуризацию. Банк не устанавливает ограничений ни по сумме кредита, ни по отраслям, в которых работают предприятия малого и среднего бизнеса».

Аналогичную программу запустил «Альфа-банк». Можно уменьшить размер платежа или приостановить выплаты до 6 месяцев. Как по основному долгу, так и по процентам. Заявки по всем программам кредитных каникул – как для физлиц, так и для бизнеса – принимаются до 30 сентября 2022 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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