Глава Екатеринбурга получил награду «За заслуги перед Свердловской областью»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что награда для мэра «станет стимулом для дальнейшей успешной работы на благо города и горожан». В губернаторском указе говорится, что награда присуждена за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Государственные награды получили еще 36 уральцев, сообщает ДИП.

Напомним, Алексей Орлов фактически возглавил Екатеринбург в декабре 2020 года, а официально был избран думой в феврале 2021 года. Депутаты, проголосовавшие за нового градоначальника, в первую очередь ждали от него здравомыслия и хозяйственности. По мнению известных горожан, в первый год руководства городом Орлов эти ожидания оправдал.

Так, при нем были реализованы несколько крупных инфраструктурных проектов: завершилась основная часть реконструкции Макаровского моста, отремонтированы путепроводы на улицах Блюхера и Бебеля, начался ремонт транспортной развязки на Луганской и развязки у концерна «Калина», стартовало строительство трамвайной ветки в Академический район. Также Орлов объявил о планах модернизации городского общественного транспорта с привлечением концессионера и запустил процесс реорганизации МУПов. В прошлом году свердловское заксобрание вернуло Екатеринбургу градостроительные полномочия, и в мэрии значительно усилилась роль градсовета. Кроме того, Алексей Орлов изобрел «Совет неравнодушных горожан», в который вошли известные и активные екатеринбуржцы. Это позволило в разы снизить конфликтность из-за проектов благоустройства и наладить диалог между властями и городскими активистами. Кроме того, Орлову ставят в заслугу выстраивание новой системы управления – за год мэр без скандалов сменил нескольких глав районов и унифицировал должности своих заместителей. Эксперты считают, что таким образом градоначальник установил систему персональной ответственности подчиненных.

«Мне кажется, задача Орлова состояла в том, чтобы выстроить работающий механизм, который будет реагировать на ежедневно возникающие вызовы. Но без каких-то завихрений. У Орлова стиль – гармонично сочетать решения сразу нескольких важных вопросов в текущей жизни. Кроме того, он человек, который не дает пустых обещаний. Я думаю, это важное качество, и его уже оценили», – отмечал ранее политолог Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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