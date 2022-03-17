Бытовые услуги в Екатеринбурге могут подорожать на 30%

В Екатеринбурге в 2022 году прогнозируется рост стоимости бытовых услуг на 30%. К этой сфере относятся химчистки, ремонт обуви, пошив одежды, парикмахерские, салоны красоты, ремонт техники и многое другое.

Как сообщил на брифинге руководитель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев, удорожание услуг произойдет из-за роста цен на расходные материалы. При этом сейчас руководители предприятий срочно меняют логистику и обращаются в сторону поставщиков из Юго-Восточной Азии.

«Мы понимаем, что предстоящий год будет непростым по всем экономическим параметрам. Но надеемся, что удастся немного увеличить сеть предприятий и сохранить новые форматы. Сейчас появляются мультисервисные объекты, это когда на одной площадке предоставляются от трех и более услуг. Допустим, это мастерская, где можно отремонтировать обувь, там же заменить молнии, изготовить ключи, сдать в ремонт сложную технику, например, телефоны. То есть предоставляется весь комплекс бытовых услуг. Мы отдаем отчет, в ближайшие годы бытовые услуги будут очень востребованы у наших горожан, так как покупательская способность останется на прежнем уровне. И прогнозируем, что несмотря на увеличение стоимости услуг, спрос будет стабильным», – отметил чиновник.

По словам Афанасьева, сейчас на территории Екатеринбурга работает чуть менее 5400 предприятий бытового обслуживания, в которых заняты 23 тысячи работников. В 2021 году из-за последствий пандемии коронавируса 90 объектов закрылись. Но в мэрии рассчитывают, что к концу 2022 года количество предприятий в сфере бытовых услуг увеличится до 5,5 тысячи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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