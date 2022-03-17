В Свердловской области выявлено еще 1804 случая Covid-19

За последние сутки в Свердловской области диагноз «коронавирус» был лабораторно подтвержден еще у 1804 человек, в том числе 597 екатеринбуржцев. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 407 516.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 322 госпитализированных оценивается как тяжелое, 195 из них находятся в реанимации, в том числе 140 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах, – 1740. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки зарегистрировано 10 случаев смерти больных коронавирусом, всего – 10 448.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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