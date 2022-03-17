Газелист проехал на красный и сбил женщину на «зебре» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге водитель «газели» спровоцировал ДТП – он проехал на красный свет и на пешеходном переходе сбил женщину. Та в тяжелом состоянии попала в больницу. Момент удара попал на видеорегистратор. Стаж газелиста – меньше двух лет.

«Газель» сбила женщину на «зебре»

«Госавтоинспекция обращается к неопытным водителям с настоятельной рекомендацией безукоризненно соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание следует уделить правилам проезда пешеходных переходов, соблюдению безопасного скоростного режима и дистанции. Также стоит внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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