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Четверг, 17 марта 2022, 15:07 мск

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Газелист проехал на красный и сбил женщину на «зебре» (ФОТО, ВИДЕО)

Фото ОГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель «газели» спровоцировал ДТП – он проехал на красный свет и на пешеходном переходе сбил женщину. Та в тяжелом состоянии попала в больницу. Момент удара попал на видеорегистратор. Стаж газелиста – меньше двух лет.

«Газель» сбила женщину на «зебре»

«Госавтоинспекция обращается к неопытным водителям с настоятельной рекомендацией безукоризненно соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание следует уделить правилам проезда пешеходных переходов, соблюдению безопасного скоростного режима и дистанции. Также стоит внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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