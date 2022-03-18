В Екатеринбурге объявили генеральную уборку после зимы

В Екатеринбурге пройдет месячник чистоты – традиционно мероприятия, связанные с уборкой города после зимы, проводятся в течение всего апреля. Мэр Алексей Орлов подписал постановление, по которому основные уборочные работы пройдут с 28 марта по 30 апреля.

«Генеральная уборка будет состоять из трёх основных этапов: финальная очистка улиц от снега, наледи, мусора и вывоз их на специальные полигоны; реставрация повреждённых зимой предметов муниципальной собственности: покраска и ремонт урн, скамеек, дорожных знаков, светофоров, ограждений; восстановление асфальтового покрытия дорог и тротуаров, пострадавшего от капризов холодного времени года», – сообщили в пресс-службе ратуши.

Также в апреле пройдут субботники, в которых смогут принять участие все желающие. О датах сообщат позже.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»