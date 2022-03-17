В УГМК подвели итоги чемпионата по промышленной безопасности (ФОТО)

Определены победители второго кейс-чемпионата УГМК, темами которого стали охрана труда и промышленная безопасность. В Верхней Пышме состоялись финал и награждение победителей. Первое место заняла команда АО «Учалинский ГОК», второе – сборная работников АО «Уралмеханобр» и АО «Сухоложское Литье», третье – коллектив представителей ОАО «УГМК», АО «Уралэлектромедь» и АО «Челябинский цинковый завод».

Кейс-чемпионат был объявлен в конце декабря 2021 года. Заявки подали 304 человека более чем из 40 предприятий УГМК. На отборочном этапе было сформировано 76 команд по четверо участников. Каждая команда выполнила отборочное задание. Лучшие девять четверок вышли в финал, где каждая представила свое видение решения главной задачи чемпионата.

Организаторы кейс-чемпионата отмечают: безопасность занимает особое место в перечне корпоративных ценностей, а постоянное снижение уровня травматизма – одна из важнейших стратегических целей компании. Формирование безопасной производственной среды для жизни и здоровья сотрудников – ключевой приоритет стратегии развития компании. Проведение открытого кейс-чемпионата – одна из форм поиска конкретных предложений и практик, которые направлены на достижение этой цели. Значительное количество участников говорит, что такая форма поиска совместных решений востребована и актуальна. Помимо реализации конкретных проектов важно отметить, что УГМК формирует культурную среду, в которой безопасность является безусловной ценностью, а ответственность за нее становится ориентиром в работе каждого конкретного сотрудника.

Кейсы команд-победителей включали в себя предложения по внедрению автоматизированных систем контроля использования средств индивидуальной защиты, интеграцию модуля по охране труда в систему корпоративных коммуникаций, инициативы по повышению нематериальной заинтересованности в вопросах выбора безопасных приемов работы.

Идеи победителей второго кейс-чемпионата будут реализованы на предприятиях УГМК. Например, команда Учалинского ГОКа проанализировала причины травматизма на своем предприятии, с помощью инструментов бизнес-системы УГМК определила ведущие к снижению рисков инициативы, составила дорожную карту их реализации, рассчитала затраты на внедрение и возможные риски. В частности, участники предложили использовать инструмент «Стандартная операционная процедура (СОП)» для подготовки регламентов выполнения потенциально опасных работ, сделать эти регламенты обязательной частью обучения, подготовки и переподготовки кадров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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