Куйвашев распределил сферы ответственности между членами антикризисного штаба

Состоялось первое заседание областного штаба по поддержанию социально-экономической стабильности. Были созданы профильные рабочие группы по ряду приоритетных направлений.

Как сообщили в департаменте информполитики, рабочую группу по мобилизации экономики, развитию межрегиональной экономической и производственной кооперации возглавит первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Рабочая группа во главе с заместителем губернатора Василием Козловым займется вопросами импортозамещения, налаживания собственного производства, минимизации ущерба от прекращения зарубежных поставок.

Оперативно реагировать на решения иностранных компаний, приостанавливающих работу на территории области, будет группа под руководством замгубернатора Сергея Зырянова. Связанная с этим задача – сохранение стабильности на рынке труда. По этому направлению создается рабочая группа, которую возглавит вице-губернатор Олег Чемезов.

Следующее направление – обеспечение продовольственной безопасности, устойчивого развития агропромышленного комплекса, сдерживание необоснованного роста цен на продукты питания. Эту группу возглавит министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.

Заместителю губернатора Сергею Швиндту поручено возглавить рабочую группу по обеспечению доступности услуг ЖКХ и общественного транспорта. Особый акцент здесь будет сделан на защите интересов малообеспеченных и льготных категорий граждан.

Замгубернатора Павел Креков будет руководить группой по обеспечению доступности продуктов питания и лекарств для социально уязвимых категорий населения.

За прямой и оперативный контакт с представителями малого и среднего бизнеса будет отвечать заместитель главы региона Дмитрий Ионин. Ему поручено организовать соответствующую рабочую группу и создать постоянно действующую горячую линию для взаимодействия с предпринимателями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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