На акциях, посвященных годовщине присоединения Крыма к России, полиция будет досматривать участников

На митингах 18 марта полиция будет проводить досмотр участников.

Сегодня в Свердловской области в 37 городах пройдет 33 митинга, два флешмоба и одна демонстрация в честь годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, участников мероприятий будут досматривать сотрудники полиции.

«Прошу отнеситесь с пониманием к процедуре досмотра и иным мерам обеспечения безопасности, которые будут предпринимать представители МВД. Не приносите с собой колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия. Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятия не будут. Во время и по окончании акций соблюдайте правопорядок, ведите себя корректно по отношению к другим зрителям», – отметил полковник Горелых.

В полиции участников митингов призывают прибывать на место проведения мероприятий заблаговременно, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры. Кроме того, граждан попросили сообщать сотрудникам о зачинщиках конфликтов и беспорядков на улицах.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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