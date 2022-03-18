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Пятница, 18 марта 2022, 10:53 мск

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Роспотребнадзор рассказал, как выбить деньги из организаторов концерта Макса Барских

Свердловское управление Роспотребнадзора рассказало, как добиться от организаторов так и не состоявшегося концерта Макса Барских денег за билеты. В ведомство уже обратились множество уральцев, которым отказались вернуть средства, но это противоречит закону.

«Концерт должен был состояться еще в сентябре 2020 года, но несколько раз переносился из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Очередной датой проведения концерта было названо 16 апреля 2022 года. Однако в конце прошлой недели певец объявил об отмене концертов в России, в то время как продавцы билетов анонсируют очередной перенос на сентябрь 2022 года. При этом на заявления потребителей об отказе от концерта с требованием возвратить денежные средства организаторы концерта ООО «Ладошки Шоу» тоже отвечают отказом», – сообщили в ведомстве.

Всем, кто хочет вернуть деньги, представители Роспотребнадзора порекомендовали отправить заказными письмами с уведомлением о вручении обращения организатору концерта – ООО «Ладошки Шоу», по адресу: 620075, Екатеринбург, проспект Ленина, строение 38а, помещение 25. Или принести его лично. «Заявление необходимо распечатать в двух экземплярах. Один экземпляр вручается организатору, на втором ставится отметка о получении уполномоченным лицом организатора с указанием фамилии, должности, даты вручения, печать (штамп). В случае отказа организатора поставить отметку необходимо присутствие свидетеля, который собственноручно указывает на втором экземпляре заявления: «Я (ФИО) подтверждаю, что заявление вручено ___________ 2022 г.». К заявлению необходимо приложить копию паспорта лица, оплатившего билеты и подписывающего заявление, распечатку электронного билета либо оригинал билета (если заявление подается лично), либо его копию (в случае направления заявления по почте)», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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