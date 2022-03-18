На майские бронируют Москву, Питер, Казань и загородные отели по акции кешбэка

Возобновившаяся 15 марта акция кешбэка на туры по России немного встряхнула туррынок, на котором продажи остановились в конце февраля. По словам агентов, на майские праздники екатеринбуржцы заказывают экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, а также самостоятельно с кешбэком бронируют проживание в загородных отелях Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

«Конечно, на туррынке – затишье. Но с возобновлением кешбэка пошли бронирования. Берут туры на уикенд, продолжительностью до недели: в Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Москву, – рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Из зарубежных прямых перелетов у нас остался Дубай на крыльях FlyDubai. И, кстати, направление пользовалось спросом, минимальных тарифов давно нет в наличии. Сейчас, конечно, цены высокие. Есть еще Армения, но тоже ценник выше среднего».

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подтверждает, что после 15 марта, когда акцию возобновили, туроператоры и агенты отмечают всплеск интереса. «Берут разнообразно и почти все: Москву, Питер, Казань, Челябинск, Тюмень, республики Северного Кавказа. Большим спросом пользуются санатории. Есть определенный интерес к Адыгее, – рассказал Михаил Мальцев. – Есть интерес к черноморскому побережью, а именно – к Краснодарскому краю. С Крымом пока неясно, когда возобновятся полеты, это несколько останавливает ранние продажи».

Естественно, есть спрос и на отдых в загородных отелях, на базах отдыха в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Но, в отличие от прошлых лет, свободные номера есть почти во всех популярных средствах размещения. Хотя некоторые категории начинают заканчиваться. Например, на 1-3 мая уже нет номеров «комфорт» в экопарке «Тайга» в Тюменской области, забронирован комфортный коттедж в «Гринвальде» в Свердловской области, последние номера «стандарт» остались в некоторых корпусах турбазы «Чусовая». Цены на отдых на турбазах начинаются от 5-6 тысяч рублей за две ночи (питание – отдельно), в загородных отелях и экопарках – от 10 тысяч рублей за две ночи (питание – завтраки).

Напомним, Ростуризм объявил о возобновлении акции кешбэка на российские туры и отели с 15 марта. До 1 мая можно забронировать услуги, получив возврат на карту «Мир» до 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Даты поездок – до 1 июля 2022 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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