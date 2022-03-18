В Екатеринбурге автобус столкнулся с двумя «тойотами». Есть пострадавшие

Сегодня в Екатеринбурге случилось ДТП: в автобус врезались две иномарки. Два человека пострадали.

Сегодня на улице Бебеля, 115, водитель автобуса, который ехал по Бебеля со стороны улицы Таватуйской, наехал на бордюр и из-за этого вылетел на встречку. Там в автобус врезались два автомобиля – Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 200.

Как сообщает УГИБДД по Екатеринбургу, в тройном ДТП пострадали двое: водители автобуса и Toyota Land Cruiser 200. Информации по тяжести травм пока нет, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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