Спрос на загородную недвижимость пока не упал

Рынок индивидуального жилищного строительства можно будет существенно расширить за счет военной ипотеки и других видов новых ипотечных программ. Пока же он находится на стабильном уровне. Об этом заявил на пресс-конференции президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко.

Сейчас, по оценкам эксперта, ИЖС занимает 10-15% ипотечного рынка (в 2020 году – 1%). При этом, по его словам, с начала спецоперации на Украине спрос не упал, в том числе и потому, что благодаря пандемии люди поняли, что «жить в собственном доме – это здорово».

«Люди в данный момент пытаются воспользоваться теми ипотечными программами, которые существуют на данный момент. Мы не ощутили, что наш спрос упал, – заявил Назаренко. – Мы видим даже немножко эмоциональный характер приобретения этих объектов. Не всегда оценивают до конца, и мы хладнокровно относимся к их потребностям, вырабатываем концепции и выходим на сделки. С точки зрения прогнозов – если мы не сможем внедрить новые ипотечные программы, то останемся, как есть. Этот год мы просуществуем ровно за счет того, что начинается апрель, и до самого октября люди желают переехать на дачу, взять земельный участок, кто-то накопил, так что спрос будет, он все равно никуда не денется. Но с точки зрения продления этого спроса – возникнут вопросы».

Возможность для расширения рынка Максим Назаренко видит прежде всего во внедрении новых ипотечных программ по ИЖС, в частности военной и социальной. Тогда, считает он, к 2024 году объем рынка может возрасти до 1,5 трлн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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