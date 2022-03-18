Исторический сквер забит людьми – там начался митинг (ФОТО)

Несколько тысяч человек собрались в Историческом сквере, где начался митинг-концерт в честь восьмой годовщины воссоединения России и Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, на площадке множество людей с государственными флагами РФ. Сам митинг начался с исполнения гимна, но люди в толпе его не поют. Многие из них заняты тем, что фотографируются.

Приняты серьезные меры безопасности. На входе в сквер установлены рамки. Пешеходная часть моста на проспекте Ленина перекрыта от колледжа имени Ползунова до памятника отцам-основателям города. На месте событий дежурит достаточно много сотрудников полиции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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