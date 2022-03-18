В Свердловской области выявлено 1776 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области было подтверждено еще 1776 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе в Екатеринбурге – 681. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 409 292.

Как сообщает региональный оперштаб, состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжелое, 186 из них находятся в реанимации, в том числе 139 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести – 1 653. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Зарегистрировано 9 случаев смерти больных Covid-19, всего – 10 457.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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