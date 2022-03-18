По каким симптомам выявить у себя тревожное расстройство? Советы психолога

За последний месяц люди стали значительно чаще обращаться к психологам. Поток пациентов у специалистов увеличился более чем в 2-3 раза. О том, как распознать у себя начинающееся тревожное расстройство, рассказала на пресс-конференции начальник отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач.

«Люди стали обращаться к психологам чаще, и это хорошо, потому что еще даже несколько лет назад доверия к специалистам было меньше. Обращение к психологам и психотерапевтам увеличилось в 2-3 раза. Увеличилась очередь у коллег, пациентам приходится ожидать очередь неделю-две», – пояснила Анна Ткач. По словам специалиста, сейчас в большинстве своем люди испытывают тревогу и панику из-за нестабильности в стране, однако многие попросту отмахиваются и не решают свои психологические проблемы.

Анна Ткач рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы распознать у себя начало тревожного расстройства. Во-первых, необходимо проследить за своим питанием: желание потреблять много сладкой, жирной и калорийной еды – один из способов заглушить тревогу. Однако это не решит проблему, а лишь притупит переживания. Также и отсутствие аппетита может оказаться симптомом расстройства.

Во-вторых, признаком психологических проблем может стать плохое физическое самочувствие: тревога вызывает напряжение в теле, боли в ногах и спине. Кроме того, внезапное желание больше курить или пить алкоголь также может быть причиной обратиться к специалисту.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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