Психолог рассказала, как можно справиться с паникой и тревогой, если на специалиста нет денег

Свердловчане стали больше тревожиться, но возможность обратиться к психологу есть не у всех. На это влияет и стоимость услуг специалистов, и недоверие, и незнание, как правильно выбрать врача.

Начальник отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач рассказала «Новому Дню», как справляться с паникой, тревожностью и другими психологическими проблемами, не посещая при этом психолога и психотерапевта. По словам Анны Ткач, справиться со стрессом и тревожностью человеку помогает природа. «Сейчас весна, солнышко. А тревога и паника бывает просто выносят человека, мы улетаем от них, как некоторые говорят: «Ног не чувствуем, земли под ногами». Чтобы справиться, идем на природу, общаемся с ней. Сейчас сады, огороды, семена садить», – отметила эксперт.

Также спасти от страха может общение с родными и друзьями. «Нужно общаться с близкими, а еще лучше – помогать другим, у кого тревога. Когда мы помогает кому-то, сами успокаиваемся. Так и бывает: говоришь кому-то что-то, что только что придумал, а потом и сам в это веришь», – рассказала Анна Ткач.

Также специалист рекомендует изучить практики дыхания, которые можно найти в Интернете, и вести здоровый образ жизни. По возможности отказаться от вредной пищи, курения и алкоголя, так как они могут временно заглушать тревожность, но не лечить, и при этом пагубно сказываться на организме.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»