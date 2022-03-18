Расходимся, вина не будет? Цены растут, а иностранные винодельни отказываются работать с Россией

Импортное вино, которое занимает большую долю рынка, уже начало дорожать в винотеках и алкомаркетах Екатеринбурга. Владельцы магазинов говорят, что это только начало, потому что сейчас винотеки стараются сдерживать рост цен для конечного потребителя. Но поставщики уже увеличили стоимость продукции на 10-50%, и это не предел. Более того – скоро на полках может не стать любимых многими новозеландских совиньонов: виноделы просто не хотят работать с Россией. Как еще изменится рынок – в материале «Нового Дня».

Цены вырастут сначала на 30%, затем – еще больше

В Екатеринбурге культура вина развивалась активно в последние 10 лет, и сегодня в городе – десятки винотек, винных магазинов, специализированных алкомаркетов. Цены на продукцию повысили еще не все, хотя, например, сеть «Магнум» на этой неделе уже проводит переоценку, и покупателей на входе предупреждают: ценники могут быть неактуальными. Те, кто еще не выставил новые цены, сделают это в ближайшие дни или недели.

«Для нас крайне важно не испортить отношения с нашими постоянными гостями, поэтому за счет крупных товарных запасов в винотеке повышение цен для гостей пока не особо существенно. Однако, наблюдая новые цены закупов, мы прогнозируем огромный рост цен в будущем. Мы закупаем алкоголь у 30 разных импортеров, каждый из них поднимает цены по-разному. Кто-то поднял цены на 50% еще в конце прошлого месяца, кто-то только сейчас поднял на 10%», – рассказала «Новому Дню» совладелица винотеки Win-Win сомелье Мария Клец.

В сети магазинов «Кино-Домино» пока не повысили цены на ранее закупленные вина, но на новые поставки их пришлось увеличить.

«Дистрибьюторы стараются сохранить отпускные цены в комфортном для конечного потребителя диапазоне и при этом оставить бизнес жизнеспособным. В данный момент рынок, можно сказать, замер в ожидании. Товарный запас у импортеров и дистрибьюторов есть. Но все прекрасно понимают, что новые закупки (а они осуществляются в евро и долларах) – это момент болезненный, ведь доход оптовые компании получают в рублях, – рассказал «Новому Дню» управляющий магазином «Кино-Домино» на улице Горького Владимир Козулин. – Поскольку розничные сети находятся в прямой зависимости от ценовой политики дистрибьюторов, с которыми работают, то и изменение цен в магазине пропорционально изменениям отпускных цен, по которым мы приобретаем товар. Сейчас справедливо говорить, что рост цен произошел на 20-40%. То есть в среднем все алкогольные и винные сети Екатеринбурга поднимут цены на 30%. Важно отметить, что на данный момент лично мы меняем цены только на вновь закупаемые вина и напитки. То, что приобретено нами ранее, остается к реализации по прежней цене».

Дефицит вина однозначно будет, но совсем оно не исчезнет

Еще одна проблема, с которой предстоит столкнуться любителям вина, – дефицит некоторых видов. В частности, из продажи на какое-то время, вероятно, могут пропасть вина Новой Зеландии и Америки.

«Ежедневно мне на почту приходят письма о том, что очередное винодельческое хозяйство отказывается работать с Россией. Вина стран Нового Света многие поставили в стоп. Ходят слухи о том, что скоро мы останемся совсем без них. Видимо, будем находить для гостей замену их любимых новозеландских совиньонов и американских зинфанделей, – рассказала совладелица винотеки Win-Win сомелье Мария Клец. – Хозяйства Старого Света настолько активно не отказываются работать с Россией. Но импортеры столкнулись с большой проблемой поставок – фуры с винами встали на таможнях и не могут выехать. Еще одна проблема – оплата. Деньги переводить виноделам стало сложнее (напомним, российские банки отключили от SWIFT, а также ограничили перевод валюты за рубеж, – прим. ред.)».

Мария предполагает, что если дефицит будет серьезным, восполнять запасы вина будут из российских виноделен. Правда, есть два нюанса. Первый – хорошие хозяйства производят очень мало вина. Второй – делают его на европейском оборудовании, которое теперь будет сложнее ремонтировать и обслуживать.

Владимир Козулин из «Кино-Домино» говорит, что дефицит будет зависеть и от властей – как стран-импортеров, так и России: будут ли те вводить запрет на вывоз-ввоз вина или нет.

«На сегодняшний день подобная информация не транслируется ни из одного источника.

поэтому мы полны оптимизма. Хотя доставка вин в Россию может стать более сложной, что повлечет дополнительные транспортные расходы и, как следствие, стоимость продукции тоже вырастет. То есть в целом вино в России точно будет, но оно точно будет дороже», – говорит Владимир.

Он отмечает, что поиск интересных виноделен и дистрибьюторов ведется владельцами бизнеса постоянно. И сейчас он не только не утихает, но и набирает обороты. «Что-то будем выводить из ассортимента, что-то добавлять. Человеку в винном магазине должно быть интересно. Поэтому мы регулярно привозим новинки и про классику не забываем», – отметил собеседник «Нового Дня».

Люди перестанут пить?

На вопрос об оттоке покупателей Владимир Козулин ответил, что такого не будет. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. «Безусловно, можно прогнозировать кратковременный отток покупателей, как и из других розничных магазинов. Людям надо отдышаться и присмотреться к изменениям. Мы уже переживали нечто подобное с января по май 2015 года, когда были первые заигрывания с санкциями. Помните – запрет на пармезан, хамон и так далее. Тогда многим казалось, что «ВСЁ..» (произносили глубокомысленно, со вздохом, грустно). И цены росли куда более серьезными темпами, чем сейчас. Ассортимент алкогольной продукции за пару недель взлетел вдвое! Но к лету жизнь стабилизировалась, люди попривыкли, освоили изменения. В этот раз в виноторговой сфере изменения пока происходят мягче», – говорит Владимир.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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