Росздравнадзор: Цены на жизненно необходимые препараты не поднялись

Свердловские власти заявили о том, что в аптеках региона не поднялись цены на жизненно необходимые препараты. «На сегодняшний день факты превышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП не зафиксированы. Сегодня все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, значительно опережают показатели прошлого года», – отметила руководитель свердловского Росздравнадзора Наталья Зильбер.

Ранее заместитель министра здравоохранения Свердловской области заявила, что больницы региона обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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